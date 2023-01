Dupa ce mai multe mașini cu tonaj mare au ramas blocate in Pasajul Unirii, Primaria Sectorului 4 anunța ca sistemul de semnalizare si avertizare rutiera va fi suplimentat. Concret, vor fi montate noi porti de semnalizare a inaltimii maxime admise, cu senzori de masurare a inaltimii care vor transmite eventualele depasiri catre urmatoarea poarta, unde soferul va fi informat pe ce traseu sa iasa de pe benzile de intrare in pasaj. Inainte de intrarea in tunel, va fi o noua poarta de gabarit, din metal, ”cu rolul fundamental de a opri orice vehicul cu o inaltime mai are de 3,5 metri”. „Daca soferul…