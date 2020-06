Stiri pe aceeasi tema

- Din data de 28.05.2020, Primaria Municipiului Pitesti instituie sens unic de circulație pe aleea din spatele blocului D24, cartier Exercițiu, dinspre parcarea aferenta blocului D24 spre strada Patrașcu Voda. Decizia a fost aplicata conform avizului Comisiei de organizare a circulatiei din 23.10.2019.…

- Se apropie 1 Iunie și, chiar daca adulții se supun prevederilor starii de alerta, copiii se bucura de libertatea de a ieși la soare, de a se juca in aer liber și de a visa la o vacanța de vara așa cum iși doresc. Organizarea unor evenimente cu public nefiind posibila, in aceasta perioada, autoritațile…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.302 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 223 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Primaria Municipiului Pitești a inceput lucrarile de amenajare a terenului de sport de pe strada Florilor, din apropierea Școlii Gimnaziale „Marin Preda”, cunoscut piteștenilor sub denumirea „San Siro”. Dupa caștigarea in instanța a acestei suprafețe, s-a luat decizia reamenajarii bazei sportive prin…

- Primaria Municipiului Pitesti instituie, incepand cu data de 29 aprilie 2020, sens unic de circulatie pe strada Smardan, pe tronsonul cuprins intre Calea Craiovei si strada Cuza Voda, sensul dinspre Calea Craiovei. Decizia a fost aplicata conform avizului Comisiei de organizare a circulatiei din 13…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, in conformitate cu recomandarile Comitetului pentru Situații Speciale de Urgența, anunța prelungirea cu inca o luna a termenului de plata a abonamentelor de parcare. Deoarece a fost menținuta starea de urgența, perioada…

- Primaria Municipiului Pitești, prin SC Termocalor SA, anunța modificarea programului de distribuție a agentului termic. Avand in vedere creșterea temperaturilor exterioare, s-a luat decizia ca, incepand cu data de 09.04.2020, furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor, sa se realizeze…

- Termenul de depunere a declarațiilor fiscale nu va fi amanat, astfel ca firmele care au obligația sa transmita informațiile catre ANAF trebuie sa o faca in termenul legal, pana la 25 martie. La inceputul saptamanii, ministrul Finanțelor, Florin Cițu, și ANAF au anunțat ca termenul de depunere a declarațiilor…