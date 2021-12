Primaria Orașului Ulmeni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Biroului Agricol pe perioada nedeterminata, cu durata normala a timpului de lucru, cu atribuții principale de inregistrare in registrul agricol. Concursul se va desfașura la sediul Primariei Orașului Ulmeni, str. Petre Dulfu, nr. 42, in data de 04 ianuarie 2022 – proba scrisa, incepand cu ora 10.00. Dosarele de inscriere se vor depune la registratura Primariei, ultima zi de depunere fiind 21decembrie 2021, ora 15.00. Conditiile…