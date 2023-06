Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Cum arata noile intrari in Abrud. Primaria a montat totemuri cu blazonul orașului și imaginea Sfintei Varvara Autoritațile din Abrud au montat miercuri totemuri noi la cele trei intrari in oraș. Pe langa blazonul orașului, fiecare totem mai cuprinde și o reprezentare a Sfintei Varvara, ocrotitoarea…

- Parcul auto al Administratiei Publice Locale din orasul Cernavoda s a marit cu doua tractoare performante care au fost achizitionate pentru a urgenta diferite lucrari gospodaresti.,,Acestea, impreuna cu cele doua remorci pe care le am achizitionat la inceputul anului, le vom folosi la diverse activitati.…

- Presedintele organizatiei municipale a PNL Buzau, senatorul Vlad Pufu, a lansat un atac dur la adresa primarului PSD, Constantin Toma. Buzaul este organizația din care provine liderul PSD, Marcel Ciolacu.Intr-o conferinta de presa organizata, vineri, la sediul PNL Buzau, senatorul liberal a declarat…

- Sfintele Sarbatori de Paste sa aduca locuitorilor orașului Jibou, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri lumina, iubire, speranța și pace. Sa aveți sarbatori binecuvantate alaturi de familiile dumneavoastra și cei dragi.Hristos a Inviat!Primaria și Consiliul Local Jibou si Ing. Dan GHIURCO…

- Locuitorii Parisului si-au exprimat duminica o opozitie foarte larga fata de trotinetele electrice de inchiriat, aproape 90% votand impotriva in cursul unei consultari fara precedent, potrivit datelor publicate de primaria capitalei Frantei, scrie AFP.

- Grupul paramilitar rus Wagner a revendicat luni cucerirea primariei din Bahmut, oras in estul Ucrainei, afirmand ca aceasta preluare inseamna ca in prezent controleaza orasul "in sens legal", scrie AFP.