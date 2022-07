Stiri pe aceeasi tema

- A fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea malului Lacului CUG II. Documentația va fi realizata de SC IM Design Studio SRL Iași, in cel mult șase luni, pentru o suma de 74.791,50 lei. Terenul care va fi studiat are o suprafața totala de 5.200 de metri patrați…

- Cea mai eficienta „arma" este cresterea cantitatii de deseuri reciclabile, separate inca din sacul de gunoi din locuinta. Poate parea ca nu merita, dar nu este deloc asa. De exemplu, in judetul Iasi exista o comuna unde aceasta taxa a coborat la un sfert din cat plateste un locuitor al municipiului…

- Miroslava cauta soluții pentru imbunatațirea traficului. In acest sens a inițiat un proiect de supralagire a bretelei de legatura intre șoseaua de centura DN28D și drumul comunal DC28. Pana in prezent au fost realizate studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, urmand ca indicatorii tehnico-economici…

- Primaria Miroslava a alocat din bugetul propriu 21,25 milioane de lei pentru un contract de modernizare a mai multor strazi din cateva sate ale comunei. Castigatoarea licitatiei este firma Danlin XXL, care a licitat cu un milion de lei mai putin si si-a adjudecat contractul. Este vorba de segmente…

- Primarul Mihai Chirica, in numele Municipiului Iași, și reprezentanții SC DelGaz Grid SA au semnat un act adițional privind ajustarea prețului restului de material de executat in cadrul contractului care vizeaza proiectarea și execuția lucrarilor de extindere a rețelelor electrice in zona Galata. Lucrarile…

- La mai bine de jumatate de an de la lansarea licitației pentru atribuirea gestiunii transportului județean, Consiliul Județean se vede nevoit sa modifice aproape din temelii documentația licitației. Toate acestea dupa ce doua firme au facut plangeri la CNSC, dar s-au adresat și instanței. Operatorul…

- Comisia de Circulație din cadrul municipalitații ieșene a dispus montarea unor limitatoare de viteza pe Aleea Tudor Neculai din oraș, pe ruta dinspre Nicolina spre CUG. Vor fi montate limitatoare de viteza pe Aleea Tudor Neculai, pe ambele parți ale trecerilor de pietoni sau cel puțin pe direcția dinspre…

- Autoritatile locale iesene au semnat un contract care vizeaza modernizarea a inca opt strazi din zona Copou. Este vorba despre strazile Theodor Vascauțeanu (lungime: 319 metri, lațime: 6 metri), Doctor Victor Babeș (lungime: 242 metri, lațime: 6,5 metri), Titu Maiorescu (lungime: 456 metri, lațime:…