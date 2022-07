Terenul fusese inaugurat in urma cu aproximativ 15 ani, iar de atunci nu a mai beneficiat de imbunatațiri. Lucrarile de modernizare au constat in decopertarea gazonului sintetic existent, montarea de gazon sintetic nou (cu granule de nisip și granule de cauciuc), precum și montarea a doua seturi de porți de joc (cu plase) și a doua banci de rezerve (fiecare a cate 14 locuri). Gazonul sintetic este realizat in conformitate cu normele Uniunii Europene, agreat de Federația Internaționala de Fotbal și Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) ca alternativa a gazonului natural. Suprafața inlocuita…