Primaria Municipiului Constanta si echipele RAJA, pregatite pentru furtuna din Constanta Echipe mixte ale Primariei Municipiului Constanta, S.C. RAJA SA si ale operatorului de salubrizare au verificat astazi receptorii pluviali depe arterele principale si din zonele de risc la inundatii din oras .Au avut loc lucrari de curatare si decolmatare a gurilor de scurgere, a rigolelor si a caminelor de vizitare pentru a asigura functionareasistemului de canalizare in conditii corespunzatoare.Reamintim ca municipiul Constanta se afla sub atentionare meteorologica de cod portocaliu pana in ac ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

