Ziarul Unirea Primaria municipiului Alba Iulia are un nou purtator de cuvant: Cine se va ocupa de comunicare in mandatul lui Gabriel Pleșa Primaria municipiului Alba Iulia are un nou purtator de cuvant: Cine se va ocupa de comunicare in mandatul lui Gabriel Pleșa Incepand de luni, 23 noiembrie 2020, Buta Flaviu Cristian a fost numit consilierul personal al Primarului municipiului Alba Iulia pe probleme decomunicare și relația cu presa. Inainte de a... Primaria municipiului Alba Iulia are un nou purtator de cuvant: Cine se va ocupa de comunicare in mandatul lui Gabriel Pleșa Ziarul Unirea