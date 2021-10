Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orasului Macin a organizat o licitatie publica. Societatea castigatoare este TLD SOLUTION GRUP SRL. Valoarea contractului este de 10330707.89 lei.Contractul a fost atribuit la data de 30 septembrie 2021. Rezultatul final a fost publicat pe licitatiapublica.ro la data de 1 octombrie 2021.Contractul…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu peste 7,61% in primele opt luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, fiind inregistrate 3.848 de insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca miercuri, 29 septembrie, a. c., in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Centru, strada Miorița/șoseaua Hancești, adiacent Complexul Locativ „Miorița”, iar autobuzul…

- O legenda cu mare iz de credibilitate bantuie holurile unei anumite zone din Primaria Piatra Neamț. Cica a fost odata și mai este și in zilele noastre, ca daca n-ar fi nu s-ar barfi, un funcționar din Primaria Piatra Neamț care de doua ori pe luna alimenteaza rezervorul unui autoturism cu care circula…

- Municipalitatea demareaza a treia etapa din proiectul privind reabilitarea sistemului de termoficare. In acest sens, consilierii locali au aprobat ieri un studiu de fezabilitate. Potrivit documentatiei, noile investitii se ridica la circa 10 milioane euro, iar banii vor fi asigurati din fonduri europene…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu peste 11% in primele sapte luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, fiind inregistrate 3.538 de insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Femeii, care locuia la ultimul etaj, ii ploua in casa. A reusit in final sa oblige asociatia sa plateasca reparatia de 13.000 de lei. Procesul este unul bun de folosit ca precedent de cei cu probleme similare. O ieseanca isi cere inapoi banii cheltuiti cu repararea hidroizolatiei blocului in care…

- Primaria orasului Cernavoda a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru delegarea de gestiune a serviciului de dezinsectie, dezinfectie si deratizare din orasul Cernavoda. Atribuirea a avut loc pe 20 iulie 2021, rezultatul final al licitatiei fiind publicat pe 26 iulie, conform licitatiapublica.ro.…