Stiri pe aceeasi tema

- Antonia (31 de ani) este una dintre cele mai frumoase femei, nu doar din Romania, ci din intreaga lume. Recent, o tanara cu trasaturi foarte asemanatoare artistei ne-a atras atenția și credem ca nu doar noua. O prezentatoare TV este sosia Antoniei! Cat de mult ii seamana Rosse Stephanie este model și…

- Primaria Aiud a facut publice datele incepand cu care cetațenii municipiului pot plati taxele locale și impozitele aferente anului 2021. De cand se pot plati taxele și impozitele aferente anului 2021 in municipiul Aiud: – pentru plata impozitelor restante, a taxelor de timbru și a amenzilor, programul…

- Copiii se simt singuri și nu mai au incredere in parinți. Acestea sunt doua dintre concluziile unui studiu realizat de World Vision Romania privitor la efectele activitaților din mediu online asupra copiiilor. Cei mai afectați sunt copiii de la țara și din familiile sarace. Fundația World Vision Romania…

- Astazi, 6 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 90 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 6 au fost atribuite Municipului Aiud. Localitațile din care provin cele 90 cazuri de COVID-19 raportate astazi,…

- Pentru localitațile Campeni, Craciunelu de Jos, Aiud, Cenade și Ohaba, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a anunțat marți restricțiile impuse pentru diminuarea cazurilor de COVId-19. La nivelul unitații administrativ-teritoriale Campeni și Craciunelu de Jos unde rata de incidența cumulata…

- Comunicat de presa lansare implementare proiect: SC REFLEX SRL anunța lansarea proiectului cu titlul ”CERERE2” proiect nr. RUE 1266/22.10.2020 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand…

- Luni, in prima zi a campaniei de vaccinare anti-COVID din județul Alba, la spitalul din Sebeș s-au vaccinat 20 de medici și asistente. Prima persoana care s-a vaccinat anti-COVID la Sebeș a fost managerul spitalului, Anca Franchini. Aceasta a declarat, pentru Alba24.ro, ca se simte bine dupa vaccin.…

- In județul Alba, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 18 cazuri noi de COVID-19, potrivit datelor transmise duminica, 3 ianuarie, de DSP Alba. De la inceputul pandemiei, in județul Alba au fost inregistrate 12.426 de imbolnaviri. Vezi și Cine este prima persoana care va fi vaccinata in Alba. Cum…