Primaria Municipiului Iasi va deschide, de luni, un nou centru de vaccinare impotriva COVID-19 fara programare prealabila, la cinematograful Victoria. Sebastian Buraga, purtatorul de cuvant al Primariei Iasi, a anuntat ca noul centru va fi deschis in incinta cinematografului Victoria, incepand de luni, si vafunctiona in intervalul orar 8,00 – 21,00. In cadrul centrului vor fi organizate trei fluxuri de vaccinare concomitenta in foaierul imobilului. Vaccinul folositva fi Pfizer-BioNTech. Cei interesati se vor putea vaccina fara programare prealabila. Iesenii care doresc sa se vaccineze vor trebui,…