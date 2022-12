Primăria Iași a construit cu 1,5 milioane de euro un telescaun nefuncțional Telescaunul din Iași este printre cele mai inutile investiții din fonduri UE din Romania. Telescaunul zace nefolosit și napadit de buruieni pentru ca este o investiție inutila care nu a avut sens pentru nimeni sa-l o foloseasca. Practic, telescaunul a fost gandit sa te plimbi printre niște balarii 350 de metri in sus și in jos, unde nu ai absolut nicio imagine, deoarece ești sub nivelul copacilor, nu vezi nici orașul și nici absolut nimic. Mai mulți ieșeni au acuzat de ani de zile ca locul de amplasare a fost unul greșit, iar ambițiile au fost unele prostești. „Daca tot avem echipamentele acestea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

