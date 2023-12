Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza receptivitații scazute a populației, CARTEA DE IDENTITATE electronica va fi eliberata GRATUIT Cartea de identitate electronica va putea fi obținuta gratuit. Prevederea se regasește intr-un proiect pus in consultare publica de catre Ministerul Afacerilor Interne, relateaza alba24.ro. Acesta…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Brasov a publicat lista vaccinurilor compensate pentru adulti, valabila de la 1 decembrie.In lista publicata, se gasesc date referitoare la procentul compensat al vaccinurilor precum cel pneumococic, meningococic, varicelic sau HPV, care este compensat 100% pentru…

- Persoanele cu handicap nu se vor mai prezenta la evaluarile periodice ale comisiei de specialitate, termenul certificatului fiind unul permanent, prevede un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, adoptat…

- Din aceasta toamna, regimul de compensare a vaccinului impotriva gripei s-a schimbat , principala noutate fiind aceea ca el este este in premiera 50% compensat și pentru persoanele cu varsta intre 45 și 65 de ani care nu sufera de nicio boala cronica și care, pana acum, plateau integral prețul vaccinului,…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adrei Baciu, a publicat pe o rețea de socializare lista cu serviciile medicale gratuite la care pot apela persoanele cu varste de la 40 de ani in sus. Acesta amintește ca ”preventia este calea catre o viata sanatoasa si lunga” si „este cea…

- Lista salariilor care vor scadea dupa adoptarea legii austeritatii: Peste un milion de romani raman cu mai putini bani Lista salariilor care vor scadea dupa adoptarea legii austeritatii: Peste un milion de romani raman cu mai putini bani Potrivit economistilor care au facut calculele, peste un milion…

- Lista cu operatorii de transport interjudețean aprobați de Autoritatea Romana Rutiera dintre care elevii care fac naveta intre județe pot alege pentru transportul școlar a fost transmisa de Ministerul Educatiei catre inspectoratele școlare, potrivit unei adrese și listei obținute de Edupedu.ro. Documentul…

- „Dragi parinți și tutori, Suntem aici pentru a va reaminti ca medicul de familie va poate ajuta in multe moduri in ceea ce privește sanatatea copiilor voștri! Cu noul an școlar aproape de incepere, dorim sa va reamintim ca medicii de familie din Romania elibereaza gratuit: – Adeverințe medicale…