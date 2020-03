Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la aceasta ora pentru a indeparta pericolul provocat de rafalale de vant la un bloc de pe strada OCtavian Goga nr.4. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, maior Cipiran Sfreja, bucati de tencuiala sunt partial desprinse de pe fatada…

- In aceasta dimineața a avut loc intalnirea Comitetului Local pentru Situații de Urgența, sub conducerea vicepriamrului Laszlo Barabas, avand ca tema Masurile necesare pentru prevenirea apariției și raspandirii virusului CoVid-19 (CoronaVirus). ,,Comitetul Local a stabilit urmatoarele: continuarea campaniei…

- Autobuzele și troleibuzele RATBV sunt igienizate pentru prevenirea și eliminarea virușilor. Mijloacele de transport in comun, din Brașov sunt dezinfectate zilnic, pentru a reduce riscul imbolnavirilor calatorilor cu diverși viruși. Conducerea operatorul public de transport in comun din Brașov, a declarat…

- Prefectura a anunțat Situația de astazi, la nivelul județului Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica: zero persoane cu infecție coronavirus, zero persoane in carantina, 49 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, i-a…

- Catalin Bulgariu, directorul Aeroportului Iasi, a anuntat ca terminalul T1 va fi redeschis exclusiv pentru pasagerii curselor dinspre Italia. El a detaliat acest plan in cadrul intalnirii de la Consiliul Judetean, unde au mai participat: Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase, Lucian…

- Un accident rutier a a vut loc cu puțin timp in urma in Zarnesti, pe str. 1 Decembrie. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja, in accident sunt implicate patru autoturisme. UPDATE „In urma impactului au rezultat 4 victime, care…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat dupa ce un autoturism a lovit doi pietoni pe Bulevardul Saturn. Pentru acordarea primului ajutor intervin doua echipaje SMURD, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Brașov, maior Ciprian Sfreja. „O femeie, care conducea un autovehicul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sp intervina pentru singerea unui incendiu care a izbucnit la o casa din Fagaras, pe str. Doamna Stanca nr.19. UPDATE: Incendiul a fost lichidat. Intervenția a fost dificila din cauza ca incendiul s-a manifestat cu degajare mare de…