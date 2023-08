Primăria din Cluj are poprire de 8 milioane de euro pe conturi Un executor judecatoresc a pus o poprire de 8 milioane de euro pe conturile Primariei Cluj-Napoca. Datoria administrației locale provine de pe urma unui proces imobiliar judecat la Tribunalul Argeș. In urma cu 16 ani, primarul Emil B(l)oc zambea și ii asigura pe tinerii clujeni ca o sa construiasca, in parteneriat cu firma Impact Developer&Contractor, un cartier de locuințe pe Dealul Lomb. Afacerea consta in punerea la dispoziție a unui teren de peste 200 ha, viabilizat, pentru ca dezvoltatorul sa poata incepe proiectul. In societatea inființata, administrația participa cu terenul, iar constructorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Un executor judecatoresc a pus o poprire de 8 milioane de euro pe conturile Primariei Cluj-Napoca, din cauza unei datorii provenite de pe urma unui proces imobiliar judecat la Tribunalul Argeș.Judecatoria Cluj-Napoca a suspendat in luna martie procedura de executare silita, intrucat daca aceasta ar…

