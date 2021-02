Primăria Craiova promite străzi fără gropi Primaria Craiova promite strazi fara gropi. Acest lucru se va intampla dupa aprobarea unui nou Regulament pentru spargerea strazilor si selectarea firmelor care executa lucrari de reparatii drumuri, dupa spargere. Documentul se afla deja pe site-ul primariei Craiova spre consultare publica, urmand sa fie aprobat in viitorul apropiat. In cuprinsul Regulamentului sunt trecute conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca firmele care se ocupa cu bransarea retelelor de utilitati si afecteaza domeniul public, adica sparg strazi, trotuare, parcari, distrug spatii verzi. De asemenea, regulamentul prevede… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

