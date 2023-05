Stiri pe aceeasi tema

- ”Omul cu banii” de la FC Botoșani nu a fost tocmai satisfacut de prestația pe care roș-alb-albaștrii au avut-o sambata la amiaza in meciul cu Universitatea Cluj, din cadrul etapei a VII – a play-out – ului, incheiat 0 – 0 pe ”Municipal”.

- Administratia de Licentiere a Federatiei Romane de Fotbal a anuntat, vineri, lista cluburilor care au primit licenta pentru participarea la competitiile de Club UEFA si UEFA WCL, sezonul 2023 – 2024.Comisia pentru acordarea licentei cluburilor a pronuntat hotararile in data de 20 aprilie 2023. Conform…

- Grupul Hyundai Motor, din care face parte Kia și Genesis, are planuri mari. Reprezentanții gigantului coreean tocmai au anunțat ca, pana in 2030, intenționeaza sa fie in top 3, la nivel global, in ceea ce privește vanzarile de mașini electrice. Pentru asta, Grupul va crește producția anuala de mașini…

- Luni dimineața, in orașul ocupat Melitopol din regiunea Zaporojie, sudul Ucrainei, oficialii ucraineni, cat și cei ruși au raportat explozii, relateaza CNN . „Au avut loc deja mai multe explozii in oraș…Aflam ce arde de data aceasta de la inamic”, a declarat pe canalul sau de Telegram , primarul din…

- Este gata Studiul de Fezabilitate al complexului sportiv multifuncțional care se va construi la Craiova in locul stadionului „Tineretului“. Documentația tehnico – economica – faza SF, pentru obiectivul de investiții ,,Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului“, cu principalii indicatori tehnico-economici,…

- Zeci de mașini verificate de polițiștii botoșaneni și reprezentanții Registrului Auto Roman Sambata, polițiștii din cadrul Biroului Rutier, impreuna cu reprezentanți ai Registrului Auto Roman au organizat o acțiune, in municipiul Botoșani, pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor. In cadrul…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, pe bulevardul 1 Mai din Constanta, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 11.30, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza…

- Campanie de colectare frigidere, mașini de spalat, TV, boilere, calculatoare, electrocasnice mari și mici, becuri, baterii! Preda organizat deșeurile electrice și electrocasnice. Colectarea se face de la domiciliu. Pentru ca echipa celor de la The Green Project sa vina sa ridice deșeurile trebuie sa…