- sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea Primaria Constanța a inceput recuperarea prejudiciului aferent unor terenuri retrocedate ilegal de administrația Radu Mazare, dar care nu se mai pot intoarce fizic la oraș, a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Constanța, Alin Vintila, pentru Info Sud-Est.…

- Primaria Constanta a anuntat ca a intentat actiuni civile in instanta pentru recuperarea prejidiciului creat in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri, dorind astfel sa primeasca peste 20 de milioane de euro.

- La Tribunalul Constanta, Sectia I civila, au fost inregistrate sapte dosare, in civil, de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Constanta, prin primar Vergil Chitac in calitate de reclamant Parati in cele sapte dosare sunt persoane fizice sau juridice din dosarul Retrocedarilor Toate actiunile sunt…

- Azi, judecatorii din Galati au putea admite actiunea municipalitatii si, pe cale de consecinta, ar putea obliga Guvernul Romaniei si Ministerul Energiei sa vireze in conturile Primariei Constanta cele 50 de milioane de euro solcitate. Initial, dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta,…

- Omul de afaceri Dragos Savulescu, condamnat in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta si Mamaia si fugit in Italia pentru a scapa de inchisoare, ramane cu pedeapsa de 5 ani si jumatate de inchisoare, iar decizia este definitiva.

- Noi dezvaluiri in dosarul cardurilor bancare. Membrii grupului dupa sustragerea banilor pe cardurile bancare a cetațenilor le transferau pe conturile lor, ulterior prin intermediul portmoneelor crypto-valutare erau convertiți in cryptomonede "Bitcoin" și "Litecoin". Oamenii legii au stabilit ca pe parcursul…

- Fostul primar Radu Mazare a fost achitat, luni, de Curtea de Apel Constanța, in dosarul in care, pe fond, fusese condamnat la 6 ani și 6 luni pentru instrainarea unor terenuri din statiunea Mamaia la preturi...