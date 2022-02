Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea Guvernului a fost iluminata, joi seara, in culorile drapelului Ucrainei in semn de solidaritate cu cetațenii ucraineni. „Solidari cu #Ucraina. Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean și condamna cu vehemența agresiunea militara a Rusiei, care pune in pericol siguranța și viața oamenilor…

- Un clujean a lansat un apel public pe Facebook, in cautarea unor locuri de cazare pentru prieteni din Kiev, capitala Ucrainei. ”Vin cu o mare rugaminte la voi, dupa cum știți situația din Ucraina devine din ce in ce mai rea și majoritatea oamenilor de acolo tind sa paraseasca țara de frica.Niște…

- Florin Citu, a subliniat joi, 24 februarie, ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei si a spus ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista de sanctiuni a Uniunii…

- Miercuri, 23 februarie, Cetatea Alba Carolina a fost iluminata in galben și albastru, culorile clubului Rotary Internațional, de la a carui inființare s-au implinit 117 ani. Incepand cu anul 1995, clubul are o filiala și in Alba Iulia, filiala din care și eu am onoarea sa fac parte, inca din 2008.…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

