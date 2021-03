Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a dat startul campaniei ”Toți pentru curațenia orașului” anunțand ca va respecta tradiția și va pune mana pe maturoi in ciuda ironiilor din piața. “A venit primavara. La fel ca in fiecare din cei 17 ani de cand sunt primar se face campania , in care ma […] The…

- Delegația moldoveneasca la Congresul Autoritaților Locale și Regionale al Consiliului Europei va fi condusa de primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban. Despre aceasta a relatat insuși primarul municipiului Chișinau, menționind ca o astfel de propunere a venit din partea Congresului Autoritaților…

- La Siret, activitatea școlara s-a reluat in „scenariul verde”, fața in fața, in condițiile in care rata de infectare cu noul coronavirus din ultimele 14 zile este de 0,94 la mia de locuitori. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, primarul de Siret, Adrian Popoiu, a declarat ca atat la Colegiul…

- Robbie Williams si Ayda Field s-au mutat definitiv in Elvetia. Cei doi si-au cumparat o vila pe malul lacului Geneva si si-au inscris copiii la scoli private aici. Robbie a fost nevoit sa plateasca 27 de milioane de euro pe proprietatea din Elvetia, potrivit click.ro. Robbie si Ayda sunt casatoriti…

- Primarul comunei Zabrani, Marian Toader, a fost condamnat definitiv, joi, la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a obtinut pe nedrept fonduri europene. Sentinta a fost data de Curtea de Apel Timisoara, dupa ce prima instanta l-a condamnat pe edil,…

- Doi dintre primarii suceveni ai PMP au fost excluși din acest partid ca urmare a neimplicarii lor in campania electorala pentru alegerile parlamentare. Anunțul a fost facut de liderul PMP Suceava, Marian Andronache, el precizand ca aceasta decizie a fost luata pentru primarul comunei Pojorata, Ioan…

- Primarul comunei Mica, Tiberiu Zelencz a anunțat ca a depus cererea de finanțare prin Programul Operational Infrastructura Mare pentru obiectivul de investiții “Inființare sistem de distribuție gaze naturale in comuna Mica (localitațile Mica, Dambu Mare, Sanmarghita, Manastirea, Nireș), jud. Cluj”.…