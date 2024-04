Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației vrea sa introduca, din anul școlar 2024-2025, un nou tip de bursa pentru elevii cu medii anuale mai mari de 7 – bursa de reziliența. Proiectul de lege a intrat saptamana aceasta in dezbatere publica. “Scopul acestei burse este de a motiva și elevii care au in acest moment rezultate…

- Ziua Mondiala a Apei a fost sarbatorita de Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava impreuna cu elevii claselor a III-a A și a IV-a A ai Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava, clasa a V-a C a Școlii Gimnaziale ”Ion Creanga” Suceava și clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VII-a de la Centrul […] The post Ziua…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a depus la CNI in vederea obținerii finanțarii proiectul care prevede consolidarea versantului nordic in zona Zamca afectat de alunecari de teren. ”Am depus proiectul pe masura ”lucrari in prima urgența” la CNI valoarea lui fiind de 10,570 de milioane…

- Uniforma școlara nu a disparut cu totul din școli. Deși inca este pentru mulți dintre romani o inițiativa din perioada comunismului, uniforma școlara revine treptat in școli. O astfel de decizie a fost luata și la nivelul școlii din Campineanca unde toți elevii au o ținuta obligatorie. Și pentru a nu…

- O excursie speciala realizata de Asociația ”EDU MAX” și de Asociatia de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat in dificultate ”EUROACTIV” Suceava, cu sprijinul companiei de transport Romfour Tur din Falticeni și a Direcției Județene pentru…

- Primarul municipiului Oradea, Florin Birta a semnat astazi, 20 februarie, la sediul Primariei, contractul de proiectare și execuție pentru inlocuirea grupului energetic 1 existent cu un grup energetic modern. Astfel, municipiul Oradea și-a asumat decizia de a continua investițiile pentru aducerea sistemului…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei anunța cei 10 caștigatori ai concursului național „10 Biblioteci de nota 10”. Astfel, 10 biblioteci școlare din Romania vor primi un nou fond de carte, dar și mobilier modern, destinat crearii unor spații de lectura confortabile și inspiraționale.…

- Școlile din municipiul Suceava vor beneficia in acest an de un buget generos insumand 35,214 milioane de euro, a anunțat primarul Ion Lungu. Lungu a precizat ca pe langa aceasta suma care este destinata investițiilor și reparațiilor școlile vor mai beneficia de bani pentru bunuri și servicii. In acest…