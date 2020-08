Primăria Chișinău a declarat război unui fenomen tot mai răspândit pe străzi – Foto CHIȘINAU, 5 aug – Sputnik. Cei care au instalat ilegal pe strazile din Chișinau bariere și limitatoare de acces sunt avertizați sa le demonteze neintarziat. In caz contrar, Primaria Chișinau anunța ca va proceda la demontarea acestora pana in data de 30 septembrie. Consiliul Municipal Chișinau (CMC) a adoptat o decizie in acest sens, dupa ce a constatat ca in ultima perioada au aparut tot mai multe bariere și limitatoare de acces montate ilegal pe drumurile publice. © Photo : Primaria Municipiului ChisinauBariere instalate ilegal : Primaria Municipiului ChisinauBariere Fenomenul are consecințe grave: barierele instalate… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

