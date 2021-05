CARANSEBEȘ – Consilierii locali au avut pe masa un proiect de hotarare prin care trebuiau sa aprobe despagubirea unei persoane fizice care deține un teren de aproape 4.000 de metri patrați in apropiere de șoseaua de centura a Caransebeșului, langa aeroport, totul in urma unei decizii de expropriere! Dar pana sa intram in miezul problemei, se cuvine un scurt istoric al terenului cu pricina. In urma cu ceva ani, o persoana fizica s-a trezit ca vrea bani pentru un post trafo și cațiva stalpi de iluminat amplasați pe terenul ei. Doar ca in loc sa ceara banii de la Enel, proprietarii de drept, s-a…