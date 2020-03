Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a postat un mesaj pe Facebook in care spune ca Primaria Capitalei sprijina persoanele cu afecțiuni cronice prin acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu."Ca urmare a limitarii, in prezent, a accesului la serviciile medicale acordate in unitațile sanitare și pentru a-i…

- Avand in vedere contextul actual al masurilor impuse la nivel național de prevenire a infectarii cu CORONAVIRUS, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a dispus luarea tuturor masurilor de igiena stricta, de suspendare a vizitelor in cadrul centrelor, dar și de evitare a…

- Locuința Protejata pentru victimele violenței domestice, din subordinea DGASPC Brașov, este de miercuri, funcționala. Persoanele care sunt supuse abuzurilor și violențelor in familie pot apela, totodata, și la servicii de consiliere și terapie ocupaționala și activitați de suport cu scopul combaterii…

- Primaria Municipiului Bucuresti este pregatita sa intervina in Capitala cu aproximativ 740 de utilaje si 415 operatori. Stocurile de material si solutii antiderapante se ridica la 21.260 de tone, potrivit Agerpress. "In momentul de fata sunt pregatite pentru a interveni 334 de utilaje destinate sa imprastie…

- La sfarșitul lunii ianuarie, Direcția Generala de Asistența Sociala a Municipiului București (DGASMB) a inceput sa vireze stimulentele financiare pentru nou nascuți parinților care au depus dosarele in noiembrie 2019. Libertatea a scris in urma cu doua saptamani ca peste 1300 de familii din București…

- Primaria Capitalei a facut verificari la 218 santiere din Bucuresti, iar inspectorii municipali au aplicat 89 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 280.000 de lei, potrivit news.ro.Primaria Capitalei a anuntat vineri, printr-un comunicat de presa, ca o serie de controale…

- Primaria Pitesti infiinteaza Centrul Multifuncțional Comunitar. Se ofera servicii medicale si sociale, ingrijire la domiciliu si after-school. La Centrul Multifuncțional Comunitar, recent dat in folosința și spre administrare catre Direcția de Asistența Sociala, se fac ultimele pregatiri pentru inceperea…

- Ca urmare a prognozei meteorologice, care anunta ninsori in Bucuresti, Primaria Capitalei, in calitate de coordonator al operatiunilor de deszapezire, verifica stadiul pregatirilor de interventie. Astfel, in momentul de fata, sunt pregatite pentru a interveni, daca va fi necesar, 310 utilaje destinate…