- Primaria Capitalei va face benzi unice pentru transportul public pe mai multe bulevarde din oraș, cu scopul de a fluidiza traficul și de a reduce poluarea. In prezent, in București exista aproximativ 30 de km de culoare unice pentru tramvaie și autobuze.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat ca proiectul depus de Timișoara pentru achiziționarea de troleibuze cu bani din PNRR a fost declarat caștigator. Capitala Banatului ar urma sa primeasca 12.5 milioane de euro pentru astfel de mijloace de transport in comun. ”Inca 12,5 milioane de euro caștigate…

- Primele autobuze electrice vor circula la Iași incepand cu 24 noiembrie 2022 și, in prima instanța, vor fi dedicate curselor speciale pentru elevi – fiecare astfel de traseu va fi deservit de cate un autobuz, conform Primariei Iași. „In acest fel vor fi facute și masuratori in traseu in ceea ce privește…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 22 noiembrie 2022-10 decembrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Dacia, direcția spre Aeroport, segmentul destinat transportului public, tronsonul cuprins intre str. Hristo Botev și bd. Traian. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea…

- Mașini abandonate pe spațiul public, scoase la vanzare de Primaria Alba Iulia, la kilogram Primaria Alba Iulia scoate la licitație 11 mașini scoase din uz. Pot fi cumparate ca fier vechi, iar ofertele trebuie depuse pentru intregul lot. Valorificarea se face ”in condițiile legislației privind gestionarea…

- Ca urmare a lucrarilor de reabilitare a parții carosabile pe bd. Dacia, circulația transportului va fi reorganzata pina pe 31 octombrie curent. Regia Transport Electric anunța ca rutele nr. 17 și nr. 22 spre sectorul Centru sint redirecționate pe bd. Decebal - Gara și in continuare pe traseul stabilit.…

- Mai multe evenimente vor avea loc in Capitala sambata si duminica. Printre acestea se numara „Maratonul International Bucuresti”, proiectul „Barbati pe Matasari” si „Strazi Deschise”.

- Astazi, a fost lansata pe site-ul Consiliului Județean o aplicație digitala care pune la dispoziția cetațenilor toate informațiile legate de traseele transportului public județean. Practic, cei interesați, dupa accesarea secțiunii https://gis.csjbacau.ro/xportalBacau_public/Map/MapRun?idMap=2, pot vizualiza…