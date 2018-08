Stiri pe aceeasi tema

- In ultima sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste a fost aprobat si proiectul de hotarare privind nota conceptuala si tema de proiectare pentru obiectivul de investitii „Amenajare Centru social integrat pentru persoane varstnice si cantina de ajutor social”. Proiectul a fost initiat…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza ca in perioada 30 iulie – 28 decembrie 2018 se va desfasura sesiunea de depunere a proiectelor din cadrul Componentei A – Asistenta tehnica pregatitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-masurii 19.3 – Pregatirea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca primele tabere pentru sinistrati din cele cateva zeci pe care Romania le va achizitiona cu fonduri europene au ajuns in tara. "Achizitionam tabere de sinistrati pentru in jur la…

- Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in perioada iulie – septembrie 2018, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va deschide mai multe sesiuni de depunere de proiecte pentru submasurile din PNDR 2020, valoarea totala a sumelor alocate fiind…

- Liviu Musat, directorul Agentiei de Dezvoltare Sud Muntenia, a declarat astazi la Pitesti ca judetul Arges este campion, alaturi de Prahova, in regiune din punct de vedere al proiectelor cu finantare europene depuse si ...

- In cadrul urmatorului buget al UE pentru 2021-2027, Comisa Europeana propune un fond mai simplu si mai flexibil in valoare de 6,14 miliarde EUR pentru sprijinirea sectorului european al pescuitului si a economiei maritime.

- Front comun al celor 4 tari europene din G7-Franta, Germania, Italia si Marea Britanie- impotriva revenirii Rusiei in acest organism. Tema fusese propusa inaintea summitului de catre presedintele Trump. Liderul american va parasi reuniunea mai devreme.

- SUA si-au exprimat joi opozitia fata de proiectul gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa lege Rusia de Germania via Marea Baltica, un oficial american apreciind ca acest proiect ridica semne de intrebare in domeniul securitatii si in consecinta ar putea sa ii fie impuse sanctiuni din partea Washingtonului.…