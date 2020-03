Primaria Baia Mare: Se face concurs pentru un post de sef birou

Primaria Municipiului Baia Mare organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata: – a functiei publice de conducere, vacante, de sef Birou Audit Public Intern. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt: – sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I; – sa fie absolventi de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta stiinte economice; – sa detina minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor; – sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare…