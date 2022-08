Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Arad a decis sa reduca cu doua ore iluminatul public pe timp de noapte, ca prima masura pentru a reduce consumul de energie electrica, in contextul deciziei Comisiei Europene de a se face economie, pe fondul incertitudinilor legate de livrarile de gaz rusesc la iarna. Viceprimarul Lazar Faur…

- Criza economica ia amploare.Din ce in ce mai multe primarii au luat masuri pentru a face economie. Primaria Arad a decis sa reduca cu doua ore iluminatul public pe timp de noapte, ca prima masura pentru a reduce consumul de energie electrica, in contextul tendintelor existente la nivelul Uniunii Europene…

- Primaria Arad a decis sa reduca cu doua ore iluminatul public pe timp de noapte, ca prima masura pentru a reduce consumul de energie electrica, in contextul tendintelor existente la nivelul Uniunii Europene de a se face economie, informeaza Agerpres , care citeaza autoritațile locale. Viceprimarul Lazar…

- Contributiile la contractele part time sub nivelul salariului minim pe economie vor fi calculate, incepand de luni, la salariul minim, costurile suplimentare fiind stabilite in sarcina angajatorului, ca parte a modificarilor fiscale adoptate de Guvern si aplicate din luna august, scrie Profit.ro.…

- Sunt situații in care irosim energia electrica. Fara sa ne dam seama, anumite obiceiuri contribuie la un consum mai mare de energie și, astfel, la o factura mai mare. In aceasta perioada, cand ne confruntam cu un val de caldura, producția de energie nu este suficienta pentru a acoperi tot consumul,…

- Criza de energie a lovit si Tarile Baltice. Gazprom a suspendat livrarile de gaze catre Letonia, dupa ce tara a platit in euro, in loc de ruble, si a incalcat conditia impusa de Moscova. Europenii se straduiesc sa economiseasca la maximum, iar solutiile devin ridicole. In Spania, prim-ministrul le-a…

- Romanii fac economie la curent: Consumul de electricitate a scazut cu 5,3% in primele patru luni ale anului 2022 Romanii fac economie la curent: Consumul de electricitate a scazut cu 5,3% in primele patru luni ale anului 2022 In perioada ianuarie – aprilie 2022, consumul național de energie electrica…

- Iluminatul public a fost trecut pe tehnologia LED in toate satele și localitațile componente ale municipiului Aiud, iar primele date arata faptul ca, deși au fost montate 340 de lampi suplimentar fața de ce era inainte, consumul de electricitate a scazut cu aproximativ 40% in luna mai 2022 fața de luna…