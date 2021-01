Stiri pe aceeasi tema

- 20-21 ianuarie 2021: Trageri și distrugeri cu exploziv material real in poligonul Micești. Accesul populației pe drumurile din zona, interzis Primaria municipiului Alba Iulia informeaza cetațenii ca miercuri și joi, 20 și 21 ianuarie 2021, se executa trageri in poligonul din Micești, iar pentru a evita…

- Astazi, in jurul orei 17:00, șoferul unui bolid a sfidat orice limita a bunului simț, parcandu-și mașina in locul de trecere destinat pietonilor, unde bineințeles nu se afla loc de parcare. Din categoria parcarilor „smecherești” avem astazi un posesor al unui BMW care, ori a incercat sa iasa in evidența...…

- Sistemul parcarilor cu plata intra in vigoare din 18 ianuarie, la Alba Iulia, dupa un an in care nu s-au dat amenzi, in starea de alerta. Și de data aceasta, reprezentanții Primariei spun ca in primele doua saptamani dupa data menționata vor fi doar avertismente pentru cei care nu-și achita locul de…

- Terenul pe care in prezent se afla Talciocul din Alba Iulia iși va schimba in curand aspectul. Pe amplasamentul targului de vechituri se va construi un centru multifuncțional cu spații socio-culturale, un talcioc modern cu spații acoperite deschise, spații inchise și platforme, și un teren de sport…

- Alianța USR PLUS Alba condamna public incidentul inregistrat, duminica, la secția de votare la care și-a exercitat votul primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, unde președintele secției de votare a interzis accesul jurnaliștilor acreditați in incita. Consideram acest gest ilegal și extrem…

- Tarifele modificate la parcare și parcometrele montate prin tot orașul i-au luat pe nepregatite pe brașoveni.Nemulțumit de aceste schimbari se arata și Lucian Patrașcu, candidat PSD la Camera Deputaților. ”Incepand de vineri, 13 noiembrie, s-au modificat tarifele pentru cele 10.200 de locuri de parcare…

- In urma ședinței CJSU care a avut loc astazi astazi, 15 noiembrie 2020, s-a decis carantinarea orașelor Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud, precum și a comunei Ciugud. De asemenea, au fost hotarate și noile restricții care vor intra in vigoare de marți, 17 noiembrie 2020. Avand in vedere situația…

- Un accident rutier s-a petrecut duminica seara pe strada Zlatnei din Micești, Alba Iulia. Din primele date, un autoturism a intrat intr-un stalp. Traficul rutier este blocat. Citește FOTO: ACCIDENT la Alba Iulia – Micești. Autoturism intrat in stalp, pe strada Zlatnei. TRAFIC BLOCAT in Alba24 .