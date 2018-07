Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia vrea sa modernizeze si sa extinda sistemul de iluminat public al municipiului, pentru a reduce consumul de energie cu 50%. Vor fi folosite panouri fotovoltaice pentru alimentare, in zonele cu treceri de pietoni. Investitia totala este de aproximativ 5 milioane de euro, iar banii…

- Primaria Brașov a demarat licitația pentru construirea unei creșe, in cartierul Astra, dupa ce in luna februarie a fost definitivat studiul de fezabilitate. Pentru aceasta investiție municipalitatea a alocat 10 milioane de lei, cu TVA inclus, bani, care ar urma sa fie recuperați prin accesarea fondurilor…

- Rusia se pregateste intens pentru Campionatul Mondial de Fotbal care incepe saptamana viitoare. In orasele care gazduiesc meciuri, suporterii vor beneficia de transport gratuit, iar in timpul meciurilor vor fi organizate curse expres suplimentare intre statiile de metrou si

- Guvernul a aprobat și va prezenta Parlamentului rectificari la bugetul de stat pentru anul 2018. In acest an, veniturile la bugetul public național se majoreaza cu circa 963 milioane de lei, iar cheltuielile se majoreaza cu circa un miliard 312 milioane de lei, a anunțat Octavian Armașu. Deficitul bugetului…

- Municipalitatea din Alba Iulia va investi in urmatorii 5 ani nu mai puțin de 8 milioane de euro in dezvoltarea și modernizarea cartierului Lumea Noua. Primul pas pentru a putea incepe lucrarile va fi facut la ședința consiliului local, din 7 mai, cand se solicita aprobarea documentatiei PUZ – Ansamblu…

- Costurile celei de a doua misiuni a Indiei pe Luna, programata pentru lunile octombrie-noiembrie, ar urma sa se ridice la circa 122 de milioane de dolari, a anuntat miercuri intr-un comunicat departamentul spatiului, relateaza DPA. Prima misiune pe Luna a Indiei, Chandrayaan-1, a fost…

- In asteptarea extragerilor saptamanale la loto, ca in fiecare duminica, unii dintre romanii care obisnuiesc sa joace la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 sau Super Noroc se intereseaza despre reporturile ramase in joc, la tragerile din 15 aprilie. Iar din care au anuntat oficialii Loteriei…

- Autoritațile locale de la Lupeni vor sa acceseze fonduri europene pentru modernizarea iluminatului public. In acest sens, a fost demarata o procedura pentru intocmirea unei documentații tehnico-economice pentru obținerea finanțarii prin Programul Operațional Regional 2014-2020. “Am scos la…