Primăria Alba Iulia renunță la programul prin care oferea ajutor financiar profesorilor. Care este motivul Primaria Alba Iulia renunța la programul prin care oferea ajutor financiar profesorilor. Care este motivul Programul ”EDU Alba Iulia”, prin care profesorii și alți angajați din invațamant primeau 600 de lei, ajutor financiar din bugetul local, va fi suspendat. Instituția Prefectului Alba a atenționat primaria ca nu sunt respectate prevederile legale. Din bugetul local pot fi finanțate complementar unitațile de invațamant doar pentru cheltuieli cu reparații curente, de natura obiectelor […] Citește Primaria Alba Iulia renunța la programul prin care oferea ajutor financiar profesorilor. Care este… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost adoptata o schema de ajutor financiar pentru HoReCa Foto: gov.ro Autoritatile nu renunta la utilizarea mastii în spatii închise, în mijloacele de transport în comun si în pietele închise, a declarat ministrul sanatatii, Alexandru…

- Pe siteul Primariei Lugoj a fost publicat vineri seara bugetul pentru anul 2022. Administratia locala propune pentru anul in curs o serie de investitii. Cele mai multe fonduri vor fi indreptate catre spital, invatamant, curatenie si serviciul de apa - canal. Bugetul, afectat de cresterile necontrolate…

- Programul de INVESTIȚII al Primariei Alba Iulia in 2022. Ce proiecte NOI vor fi finanțate din bugetul local și care vor fi continuate Programul de INVESTIȚII al Primariei Alba Iulia in 2022. Ce proiecte NOI vor fi finanțate din bugetul local și care vor fi continuate Primaria municipiului Alba Iulia…

- 200 de euro ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator. Programul ”Euro200”, conceput in vederea acordarii unui ajutor financiar in vederea stimularii achiziționarii de calculatoare de catre elevii, dar și studenții cu...

- Transportul public in comun din municipiul Suceava a ajuns sa fie subvenționat mai mult de la bugetul local decat termoficarea.Mai exact, Primaria Suceava are prevazute in bugetul acestui an 28 de milioane de lei drept subvenții pentru acoperirea diferenței de preț la biletele TPL și a diferenței ...

- Programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor fi lansate la inceputul lunii februarie si vor avea in 2022 un buget de 1,2 miliarde lei – cel mai mare din istoria acestui program, a anunțat joi ministrul mediului, Tanczos Barna, intr-o conferința de presa, citat de Hotnews . Oficialul a precizat și care…

- Președintele federației sindicale Spiru Haret, Marius Nistor, a anunțat, miercuri seara, ca profesorii pot intra in greva generala de la 10 ianuarie.Marius Nistor a explicat ca principala nemulțumire a profesorilor este ca Guvernul a acordat doar o majorare de 4% la salarii de la 1 ianuarie 2022. și…

- Radu Țoanca susține ca societatea de termoficare a Timișoarei se afla in pragul unui nou scandal deoarece „sprijinul financiar catre Colterm a depașit cu mult toate plafoanele legale, devenind Ajutor de Stat” intr-un mod ilegal. Reprezentanții PMT transmit ca țin legatura cu autoritațile naționale și…