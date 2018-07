Primari, viceprimari si consilieri locali, gasiti in incompatibilitate si conflict de interese administrativ de ANI

Stiri pe aceeasi tema

- O nou val de incompatibilitați depistat de Agenția Naționala de Integritate. 10 aleși locali din intreaga țara au fost declarați, din diverse motive, ca fiind in stare de incompatibilitate pe o anumita perioada din mandat. Printre cazurile date publicitații, marți, 24 iulie, se numara și cel al primarului…

- „In exercitarea mandatului de primar (2012 – 2016) a emis o dispoziție privind numirea soției sale in funcția de manager de proiect in cadrul unui proiect implementat de Primaria Vașcau, care a produs un folos material pentru soția sa (in baza acestei dispoziții, soția persoanei evaluate a incasat…

- Directorul general al S.C. Publiserv Piatra Neamț, societate al carei acționar majoritar este Consiliul Local Piatra Neamț, și care se ocupa de intreținerea drumurilor din oraș, Valentin Ciobanu, și-a dat demisia. Pe langa societatea Consiliului Local, domnul Ciobanu spune ca și-ar fi dat demisia și…

- Joi, 28 iunie, s-a desfașurat ultima proba scrisa din cadrul sesiunii iunie-iulie a Examenului de Bacalaureat Național. Proba Ed) – Proba la alegere a profilului și specializarii, a avut 2.854 de absolvenți de liceu inscriși. Dintre aceștia, insa, doar 2.540 s-au prezentat in salile de examen, joi…

- Primarul penelist al comunei Garda de Sus, Virciu Marin, a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate, deținand simultan funcția de primar și calitatea de comerciant, respectiv titular al unei intreprinderi individuale. ”VIRCIU MARIN, Primar al comunei Girda de Sus, Judetul…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a lui Pasca Viorel, primar al comunei Suciu de Sus, Judetul Maramures. Conform ANI, Pasca Viorel, in perioada 25 iunie 2012 – 31 ianuarie 2013 a detinut simultan functia de primar si calitatea demembru in Consiliul de Administratie…

- ANI a constatat starea de incompatibilitatea in cazul lui OSALCIUC GHEORGHE MARIAN, actual primar si fost functionar public in cadrul Primariei comunei Voila, Judetul Brasov. In perioada 06 mai - 26 iunie 2016 a participat in calitate de candidat la alegerile locale pentru mandatul 2016-2020, fara…

- Neculae Marascu, consilier local al comunei Tarcau, a fost gasit de Agenția Naționala de Integritate in incompatibilitate. Nu in acest mandat, 2016-2020, ci pe timpul mandatului trecut. Potrivit inspectorilor de integritate, ”In perioada 18 septembrie 2012 – 06 iunie 2016, a deținut simultan funcția…