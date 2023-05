Stiri pe aceeasi tema

- O ampla actiune a politistilor rutieri din Ilfov si de la Brigada Rutiera a Capitalei se desfasoara, sambata, pe drumurile nationale 2 si 3 si pe Bulevardul Pipera, in zonele Voluntari si Pantelimon. In decurs de cateva ore, aproape 100 de soferi au fost depistati depasind viteza legala, in unul…

- Cei doi politisti prinsi in flagrant, joi, ar fi oprit in trafic doar masini de lux. Printre ei s-ar afla Mircea Geoana si Gigi Becali, insa fara a li se cere bani, au declarat surse. Cei doi politisti ar fi actionat in zone centrale ale Capitalei, precum Dorobanti, Primaverii, Piata Romana sau in apropierea…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata de vineri pana duminica, in Capitala, pe mai multe artere, unde vor avea loc mai multe evenimente sportive, cultural-artistice si sociale, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit unor comunicate transmise AGERPRES.Pe data de 23 aprilie, intre orele…

- Un barbat conducea cu o viteza de 203 de kilometri pe ora, intr-o zona in care limita legala de viteza este de 80 de kilometri pe ora, a transmis IPJ Ilfov, duminica, 12 martie. Alti doi șoferi au fost prinși de radar cu viteza mare in acest weekend. Unul dintre ei avea 145 km/ora, iar celalalt avea…

- Accidentul mortal a avut loc duminica, 26 februarie, pe soseaua Pantelimon din Bucuresti, dupa ce soferul de 57 de ani care avea o alcoolemie de 0,57mg/l in aerul expirat nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de dat cu spatele. Barbatul a fost arestat la domiciliu, informeaza News.ro.Duminica, in jurul…

- Lucian Judele, viceprimarul Sectorului 3 al Capitalei, este un impostor care merge pe modelul USR-ist al lui Nicușor Dan și al primariței Clotilde Armand. Viceprimarului Sectorului 3 a depus un denunț la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) impotriva primarului Robert Negoița. Ca ne place, ca nu ne…