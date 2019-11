Mitsibishi lanseaza o noua generatie de modele Colt Plus 2020

Este vorba de gama Colt Plus care se vine cu succes pe anumite piete din Aisa, masina care din pacate nu se vinde si in Europa. Noul Colt Plus 2020 are o caroserie modificata complet insa si de o noua motorizare pe benzina de 1.5 litri si 112 CP care este cuplat la o transmisie… [citeste mai departe]