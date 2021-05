Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, anunța ca va face plangere deoarece a fost ”luat la mișto” de un polițist. Absolut rușinos serviciul Brigazii Rutiere din București, este concluzia edilului.

- Ce a scris edilul pe Facebook: "Absolut rusinos serviciul Brigazii Rutiere din Bucuresti! Chiar daca sunt primar, daca e vreo neregula in orasul acesta si chiar daca nu este in Sectorul 6, mi se pare normal sa umblu cu papucii de cetatean si sa semnalez cand ceva nu este in regula. Sun la telefonul…

- Ciprian Ciucu, primarul PNL al sectorului 6, a lansat un atac violent, in prima zi de Paște, la adresa Brigazii Rutiere a Municipiului București. Ciucu a relatat o discuție telefonica pe care a avut-o cu un polițist și a amenințat ca va depune o plangere administrativa. Ciucu ar fi vazut o…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, ca nu s-a discutat in coalitie despre bugetul Capitalei, dar a discutat cu liderul USR Dan Barna si au covenit sa medieze situatia, daca este cazul.

- „Scolile nu trebuie inchise. Asta e foarte clar. In ceea ce priveste carantinarea Capitalei, in momentul in care vom avea suficiente elemente care sa duca la informarea populatiei legate de necesitatea limitarii anumitor tipuri de activitati, putem discuta. Pana acum nu am avut astfel de informatii.…

- „Scolile nu trebuie inchise. Asta e foarte clar. In ceea ce priveste carantinarea Capitalei, in momentul in care vom avea suficiente elemente care sa duca la informarea populatiei legate de necesitatea limitarii anumitor tipuri de activitati, putem discuta. Pana acum nu am avut astfel de informatii.…

- Daca credeam ca le-am vazut pe toate, ei bine, intotdeauna e loc de ”mai rau”. Un barbat inconștient, cazut pe o strada din București, a fost jefuit de un tanar care a profitat de situație. Barbatul cazuse pe o strada din sectorul 5 al Capitalei. Tanarul s-a gandit ca, in loc sa il ajute, sa... View…

- Brigada Rutiera a Capitalei a derulat o actiune in urma careia au fost aplicate 23 de amenzi si s-au constatat 17 infractiuni. Noua dintre soferii opriti in trafic consumasera droguri. Un barbat care a fost prins circuland cu masina desi nu are permis, a fost retinut, el nefiind la prima abatere,…