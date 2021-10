Incidenta cazurilor de COVID in Bucuresti a stagnat in ultima zi, fiind pentru prima data din ultima luna si jumatate cand cresterea este infima. Directia de Sanatate Publica a raportat pentru marti o rata de incidenta la 14 zile de 16.44 la mia de locuitori, fata de 16.42 la mie in urma cu o zi. De o luna si jumatate, cand incidenta era in jur de 1 la mie, s-au inregistrat cresteri constante si chiar salturi de peste 1 punct de la o zi la alta. Bucurestiul se claseaza pe locul doi in clasamentul incidentei in tara, dupa Ilfov. In ciuda incidentei mari, in Capitala nu este in vigoare practic nici…