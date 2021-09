Asociatiile Elevilor din Constanta, Bacau, Bucuresti si Ilfov, Maramures, Mures si Valcea indeamna elevii sa iasa la protest pe 13 septembrie, de la ora 13,00, in Piata Victoriei."In contextul inceperii anului scolar 2021-2022, precum si a observarii scaderii constante a calitatii actului educational, cresterii ratei abandonului scolar de la an la an, cresterii numarului de elevi absolventi ai clasei a VIII-a care nu se prezinta la Evaluarea Nationala si cresterii numarului de elevi absolventi ai claselor a XII-a si a XIII-a care nu sustin examenul de Bacalaureat, asociatiile de elevi vor organiza…