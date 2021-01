Stiri pe aceeasi tema

- Prima tranșa, de 14.000 de doze de vaccin Moderna, a intrat in Romania, marți seara, prin punctul de trecere al frontierei Nadlac 2, anunța platforma RO Vaccinare. Dozele vor ajunge miercuri dimineața la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „Cantacuzino”, urmand ca in perioada…

- Vorbim despre 14.000 de doze care vor ajunge, maine, in Romania, intr-o prima tranșa simbolica iar, in total, in țara noastra vor ajunge intre 400 și 450.000 de doze de vaccin Moderna. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinarea, spunea ca acesta va fi livrat in tranșe, odata pe saptamana…

- Vor fi 15.000 de doze care ajung in țara noastra la o saptamana dupa ce a fost aprobat pentru utilizare in Uniunea Europeana. Tehnologia care sta la baza substanței este aceeași ca și in cazul variantei dezvoltate de Pfizer-BioNTech, iar gradul de eficiența este comparabil. Intr-o intervenție la DIGI24,…

Guvernul Cițu a obținut in Parlament mult mai multe voturi decat avea nevoie pentru investitura.

- Pretul pentru guvernele tarilor care doresc vaccinul produs de Moderna va fi intre 25 si 37 de dolari pentru o doza. Costul final e decis in functie de volumul comandat. Compania lui Stephane Bancel a trecut a treia faza a studiilor clinice. Cu o eficienta de 94.5%, vaccinul dezvoltat de compania Moderna…

Președintele a declarat ca strategia de vaccinare anti-Covid va fi facuta publica saptamana viitoare

Astazi vi-l prezentam pe Lucian Romașcanu, fost șef de tabloid, ajuns intre timp senator

- Reprezentanții Ministerului Sanatații au transmis luni, 19 octombrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in cursul zilei menționate, o noua tranșa de 500.000 de doze de vaccin antigripal va fi livrata de furnizor catre direcțiile de sanatate publica, acestea urmand sa fie direcționate…