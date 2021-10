Prima țară europeană care legalizează creșterea și consumul de canabis Luxemburg este prima țara din Europa care legalizeaza creșterea canabisului in locuințe și gradini. Conform The Guardian, Luxemburg a legalizat cu acest prilej și consumul acestei plante. Anunțul a fost facut, vineri, de guvernul luxemburghez care spune ca face schimbari fundamentale la abordarea țarii in ce privește utilizarea recreaționala și cultivarea canabisului, dupa ce prohibiția a eșuat in a opri consumul. Conform noii legislații, persoanele de peste 18 ani vor putea sa cultive pana la patru plante de canabis per gospodarie pentru uz personal. Comercializarea semințelor va fi, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

