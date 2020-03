Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS. Intr-o declaratie a Ministerului de Externe thailandez se arata ca incepand de miercuri se anuleaza scutirea de vize pentru persoanele care intra in tara din Coreea de Sud, Hong Kong și Italia. Citeste si Coronavirusul este de fapt o combinatie intre HIV si SARS. Dupa ultimele…

- Rusia va inchide frontierele pentru cetațenii straini care vin din Iran, pentru a nu se raspandi epidemia de coronavirus.Serviciul federal de securitate ''va inchide temporar trecerea la frontiera rusa pentru cetatenii straini (...) care vin din Iran'' pentru a lucra, studia sau calatori in Rusia, conform…

- Epidemia, aparuta in decembrie in Wuhan, China, a provocat peste 78.600 de imbolnaviri in aceasta tara, dintre care peste 2.700 de decese.Insa, a subliniat seful OMS "ceea ce se intampla in restul lumii reprezinta principala noastra ingrijorare", cu peste 3.470 de cazuri inregistrate in 44 de tari."Dovezile…

- Rusia si-a sfatuit marti cetatenii sa nu calatoreasca catre Italia, Iran si Coreea de Sud din cauza raspandirii epidemiei cu noul coronavirus in aceste tari, scrie AFP, potrivit news.ro.Autoritatile recomanda oamenilor sa nu calatoreasca "pana la stabilizarea situatiei", potrivit unui mesaj…

- Primul caz de infecție cu coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din landul Bavaria, relateaza Deutsche Welle.Germania este a doua țara europeana, dupa Franța, in care sunt depistate cazuri de infecție cu noul coronavirus. Pacientul diagnosticat cu infecția pulmonara in raionul Starnberg,…

