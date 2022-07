Stiri pe aceeasi tema

- Ajutoarele financiare stabilite in coaliția de guvernare sunt „haotice si discriminatorii”, luate fara consultarea partenerilor sociali și ignora complet angajatii, susține luni Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul a aprobat miercuri modificarea unei hotarari din anul 2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare. „Actul normativ aprobat astazi vine in completarea masurilor adoptate deja, pentru a ne asigura ca toti consumatorii sunt protejați. Trebuie…

- Compania Dyson a dezvaluit miercuri, in cadrul Conferinței Internaționale de Robotica și Automatizare (ICRA) desfașurata in Philadelphia, noi informații despre viitorul roboților de uz casnic, pe masura ce iși propune sa atraga specialiști in domeniul roboticii care sa se alature echipei aflate in continua…

- Vladimir Putin a fost vizat de o tentativa de asasinare dupa ce a declansat razboiul din Ucraina, spune seful Directiei de Informatii din Ministerul Apararii de la Kiev, generalul Kirilo Budanov.

- Ministerul Apararii din Republica Moldova a reacționat, miercuri, dupa ce șefa Comunitații de Informații din SUA, Avril Haines a estimat ca președintele rus, Vladimir Putin, intenționeaza sa extinda conflictul din Ucraina in regiunea separatista transnis

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a semnat un ordin de ministru care acorda un ajutor de 1,9 milioane euro companiei aeriene Tarom, scrie Antena3 . ”Am semnat astazi Ordinul de Ministru prin care acordam Tarom un ajutor de stat in valoare de 1,9 milioane de euro! Prin suma acordata din bugetul…

- PSD acuza USR ca lanseaza minciuni „in incercarea disperata de a-și ascunde culpa pentru achiziția supradimensionata” de vaccinuri COVID-19, intr-un moment in care Guvernul contractase deja un numar de doze care depașea de cateva ori populația Romaniei. „In loc sa-și asume raspunderea pentru irosirea…

- Potrivit anunțului facut de oficialitațile locale, ocupantii rusi nu permit locuitorilor ucraineni sa ingroape persoane care se presupune ca au fost ucise de trupele ruse, relateaza BBC.Fiecare curte are acum un supraveghetor care are grija sa aplice aceasta regula.Serviicile de informații ucrainene…