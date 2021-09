El Salvador a devenit, marți, prima țara care a adoptat moneda virtuala Bitcoin ca mijloc legal de plata, informeaza Reuters. Oficialii spera intr-o reducere a costurilor comisioanelor ce valoreaza miliarde de dolari, bani ce ajung in afara granițelor țarii. Criticii masurii spun, insa, ca decizia poate alimenta spalarea banilor. Planul președintelui Nayib Bukele este ca oamenii sa faca economii de 400 de milioane de dolari cheltuiți anual pe comisioane, bani care ajung, in cea mai mare pondere, in Statele Unite. Sondajele arata ca cetațenii din El Salvador sunt sceptici cu privire la utilizarea…