Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cîțu a spus, conform digi24.ro, ca obiectivul sau principal este de a scoate România din criza sanitara, dar și de a „reașeza economia pe picioarele ei”. Acesta a mai spus ca va aparea în fața românilor…

- Premierul desemnat, Florin Citu, a declarat marti ca va face tot ce este posibil pentru a avea "o guvernare stabila si de lunga durata". "Vreau sa-i asigur pe romani ca imi dau seama si stiu perioada dificila prin care trece Romania si vreau sa le garantez ca voi face tot ce este posibil pentru a…

- Premierul desemnat Florin Cițu a spus, dupa ce a fost desemnat in aceasta funcție, ca obiectivul Guvernului pe care il va conduce este sa scoata Romania din criza sanitara și sa „reașeze economia pe picioarele ei”.

- Am avut o noua runda de consultari, am așteptat cateva zile ca lucrurile sa se cristalizeze, a spus, marți seara, de la Cotroceni, președintele Iohannis. S-a format o coaliție formata din PNL, USR-PLUS și UDMR care a venit cu propuneri comune. Ca atare, am decis sa-l desemnez pe domnul Florin Cițu…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus a fost aprobata in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Citește și Medicul argeșean Valeriu Gheorghița va coordona campania de vaccinare anti-COVID-19 in Romania ‘In sedinta extraordinara…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus a fost aprobata in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). ‘In sedinta extraordinara a CSAT a fost aprobata strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus’, a spus seful statului, dupa…

- Strategia nationala de vaccinare anti-COVID ar putea fi aprobata in sedinta de guvern de vineri, urmand ca saptamana viitoare sa fie adoptata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. De altfel, presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru joia viitoare CSAT, in sistem videoconferinta, pe ordinea de…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți seara o conferința de presa, dupa ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei Covid-19, la care au participat premierul Ludovic Orban, miniștrul Apararii, ministrul Sanatații, șeful DSU și reprezentantul Romaniei la…