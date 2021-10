Prima ședință a Guvernului interimar condus de Florin Cîțu, programată în această seară. Agenda ședinței, necunoscută Potrivit agendei publice a Executivului, ședința va avea loc in aceasta sera, de la ora 19:00. Inițial, evenimentul fusese programat la ora 17:00, insa din motive necunoscute de media aceasta a fost modificata.De asemenea, pana in prezent, nu este cunoscuta nici agenda ședinței din aceasta seara. Potrivit Constituției, un guvern interimar nu are dreptul sa adopte ordonanțe de urgența (OUG) sau ordonanțe simple, ci doar sa emita hotarari de guvern. Reamintim ca motiunea de cenzura initiata de PSD a fost adoptata, marți, 5 octombrie, chiar de Ziua Educației, de Parlament. Votul a fost unul istoric… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR George Simion a avut un comportament agresiv, marti, in Parlament fata de ministrul Finantelor, Dan Vilceanu. Simion l-a apucat golaneste cu palma de ceafa pe ministru si apoi l-a batut pe obraz in timp ce filma live pe Facebook. Simion s-a enervat in momentul in care Vilceanu l-a…

- Politic Guvernul Cițu a fost demis / Moțiunea de cenzura a fost adoptata cu 281 de voturi “pentru” octombrie 5, 2021 14:14 Moțiunea de cenzura inițiata de Partidul Social Democrat a fost dezbatuta și votata in pelnul comun al Senatului și Camerei Deputaților, reunit marți, 5 octombrie. Sedinta a…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc in plen de la ora 12.00 pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura a PSD intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Pentru ca Guvernul Cițu sa fie demis sunt necesare 234 de voturi in favoarea motiunii. PSD a anunțat ca va vota…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu se intalnesc astazi, 6 septembrie, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta pe tema crizei guvernamentale. Ședința are loc la 12.30, a informat Administrația Prezidențiala.Intalnirea dintre președintele Iohannis și premierul Cițu are loc in contextul…

- ​Birourile Permanente ale celor doua Camere au fost convocate vineri, la ora 23.00, în sedinta online, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura USR PLUS-AUR si a stabili calendarul dezbaterii acesteia. Sedinta a fost amânata pentru sâmbata, la ora 11:00, nefiind întrunit…

- Potrivit agendei președintelui publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa, maine, de la ora 13:00, la ședința saptamanala a Executivului, de la Palatul Victoria. Ca și principal subiect al discuțiilor este trecuta asumarea Proiectului „Romania Educata”.Cand participa…

- Potrivit Realitatea PLUS, șeful statului va participa la ședința saptamanala a Executivului, care are loc maine, la Palatul Victoria. Cand participa la o ședința de guvern, o și prezideaza, respectiv președintele conduce ședința.Este o ședința importanta, și asta deoarece se concentreaza pe educație.…