- Guvernul Ludovic Orban se va reuni miercuri, incepand cu ora 12,00, in prima sedinta, principalul subiect de pe ordinea de zi fiind ordonanta de urgenta privind restructurarea Executivului.Citește și: Mihai Tudose, atac FURTUNOS la adresa lui Victor Ponta: A dat ordin sa ma scoata de pe site!…

- Guvernul Ludovic Orban se va reuni miercuri, incepand cu ora 12,00, in prima sedinta, principalul subiect de pe ordinea de zi fiind ordonanta de urgenta privind restructurarea Executivului. Orban a declarat, luni, ca ordonanta de urgenta privind restructurarea Guvernului trebuie adoptata intr-un termen…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca ordonanta de urgenta privind restructurarea Guvernului trebuie adoptata intr-un termen cat mai scurt, cel mai probabil marti, "daca va fi gata", si a cerut ministrilor Economiei si Muncii sa pregateasca un act normativ ca sa deblocheze situatia minerilor…

- ​​Noul premier, Ludovic Orban, a anunțat luni seara ca una dintre primele Ordonanțe pe care le va aproba Guvernul pe care îl conduce se refera la "minerii blocați în subteran". "Trebuie prelungita ordonanța sau, ma rog, adoptata Ordonanța, astfel încât sa nu le…

- 'Din discutii s-a desprins concluzia ca in situatia in care va trece Guvernul Orban, atunci la dispozitia acestuia va fi lasata documentatia necesara pentru emiterea unui act normativ prin care sa poata fi acordate veniturile de completare. Daca nu va trece, atunci, in sedinta de Guvern de miercuri…

- Premierul desemnat al Romaniei, Ludovic Orban, ii roaga pe minerii care protesteaza de 5 zile sa nu iși puna viața in pericol. Acesta le promite minerilor de la minele Paroșeni și Uricani ca odata investit in funcție, Guvernul, va rezolva problema stringenta cu care aceștia se confrunta. “Și…

- Zece mineri dintre cei care s-au autoblocat, de luni, 28 octombrie, in subteranul minelor Paroseni si Uricani, au avut nevoie de ingrijiri medicale la spitalul din Vulcan, de la debutul protestului, cele mai multe cazuri fiind semnalate in ultimele 24 de ore, a declarat, vineri, pentru Agerpres,…

- Patru mineri de la Paroseni, dintre cei care protesteaza in subteran de patru zile, au fost trimisi joi dupa-amiaza la spital, in urma unui control medical ce a fost efectuat oamenilor in sala de apel a minei pentru a se cunoaste starea lor de sanatate, scrie Agerpres. "Minerii care protesteaza…