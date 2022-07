Stiri pe aceeasi tema

- In Orașul Fieni excelența, performanța in educație și cuplurile de aur au deschis cele doua zile de sarbatoare, dedicate aniversarii celor 490 de ani de atestare documentara, conform hrisovului domnesc datat din 14 iulie 1532 și care provine din cancelaria domnitorului Vlad al VI-lea al Țarii Romanești.…

- Toata comuna Vacarești va avea rețea de apa și canalizare, investiții mult așteptate de cetațeni, dar care vor contribui major la dezvoltarea infrastructurii de utilitați in pas cu cerințele europene. Administrația de la Vacarești, condusa de primarul Romica Stoica a reușit sa obțina finanțari pentru…

- 10 milioane de EURO ajung la Voinești, administrația locala continua investițiile, de aceasta data finanțare prin Programul Național Anghel Saligny, edilul Sandu Gabriel, viceprimarul Constantin Popa și echipa din aparatul Primariei au reușit sa pregateasca alte proiecte care deja au primit unda…

- Administrația de la Dragomirești a demarat lucrari de anvelopare termica la Școala Gimnaziala Dragomirești, deciziaa fost luata de edililul Dragoș Vladescu și Consiliul Local Dragomirești, avand ca obiectiv eficientizarea consumului de energie, și implicit scaderea costurilor de intreținere și creșterea…

- Spectacol folcloric extraordinar cu Orchestra Lautarii din Chișinau sub bagheta maestrul Nicolae Botgros și artiști de renume, la Curtea Domneasca din Targoviște organizat de Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura. Evenimentul a facut parte din amplu proiect intitulat ,,Zilele…

- 1 Iunie, bucurie, voie buna și jocuri la Gaești, dupa multa vreme, in Parcul Central au fost sarbatoriți copiii. Primarul Gheorghe Grigore a fost alaturi de copii. Suprizele au fost pregatite din timp de catre Primaria și Consiliul Local Gaești. Participarea copiilor și parinților a fost in numar…

La Curtea Domneasca din Targoviște, Opera Comica pentru Copii București le-a oferit celor mici și mari, un spectacol minunat