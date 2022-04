Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal a Romaniei s-a impus miercuri, in deplasare, impotriva reprezentativei Insulelor Feroe, scor 31-21, in penultima etapa din a doua grupa preliminara a Campionatului European din 2022. Astfel, in urma acestui succes, tricolorele raman cu șanse bune la calificare, dar totul se…

- Giovanni Becali a relatat cum vorbea alaturi de tovarașii lui limba pasareasca, inventata alaturi de cațiva prieteni, pe vremea Comunismului.”Traiam ca in Elveția. Aveam sticla de whisky pe masa, pe vremurile alea. Am inventat și o limba, ca sa nu ne ”miroasa” cei de la economic”, a spus Giovanni Becali,…

- Dan Negru va prezenta la Kanal D un quiz-show. Castingul a avut loc in luna februarie a acestui an, iar acum, la sfarșit de martie, prezentatorul ofera primele indicii despre numele emisiunii. Mulți dintre fanii lui au avut avut aceeași parere despre titlul emisiunii, oare l-au ghicit? Intr-un video…

- De curand, Zenaida, fiica de aproape 4 ani a Adelinei Pestrițu și a lui Virgil Șteblea, a inceput sa mearga la gradinița. La fel ca pentru orice copil, primele zile nu au fost atat de incantatoare, insa fosta prezentatoare TV a explicat cum a facut-o pe micuța sa stea la gradinița. Pana se obișnuiesc,…

- Ii afecteaza in mod special pe tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, care locuiesc in zone cu climat rece, insa ii poate afecta și pe copii și pe varstnici.Primele cele mai comune simptome de alergie la frig se numara inroșirea și mancarimile pielii expuse la frig, bașicile – care sunt principalele…

- Primele 100 de zile de la instalarea noului guvern de la Berlin au provocat neliniștea americanilor și a statelor membre NATO, in privința lipsei de fermitate a Germaniei fața de strategia agresiva a Moscovei la granița cu Ucraina. Reacțiile ezitante ale

- Andrei Aradits este singur. Soția lui, Andreea, a plecat in India pentru cateva luni, in scop profesional. Actorul a dezvaluit cum se descurca singur, cum face treburile in casa, dar și cum are grija de fiul lor. Invitat in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, Andrei Aradits a spus ca soția lui,…