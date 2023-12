Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa tragedia care a zguduit localitatea Tohani și intreaga țara, patronii pensiunii „Ferma Dacilor” au rupt tacerea. In urma incendiului devastator in care 7 persoane, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața, proprietarii complexului turistic, Cornel Dinicu și familia sa, și-au exprimat durerea…

- „Nu ne ies calculele, ne dau cu virgula explicațiile, nu știm, nu concepem”. Este un mesaj postat pe pagina de Facebook a pensiunii Ferma Dacilor, dupa incendiul devastator in care au murit 7 oameni. In mesajul semnat de „familia Ferma Dacilor” se mai susține ca pensiunea era un loc sigur, fara vreo…

- Matei Ene și mama sa au scapat cu rani ușoare din incendiul de marți dimineața de la Ferma Dacilor de la Tohani. In schimb, tatal sau, fratele geaman și fratele mai mic și-au pierdut viața. A doua zi, tanarul a postat un mesaj cutremurator pe Facebook, in care deplange pierderile suferite.„Tata, ai…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a scris miercuri dimineața pe Facebook ca „de la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi”, referindu-se la faptul ca a promovat pe rețeaua…

- Luca Ene, jucator de fotbal legitimat la grupa sub 17 ani a clubului Steaua București, se afla pe lista victimelor incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, Prahova, in care șase persoane au fost gasite carbonizate și doua sunt date disparute, trasmite clubul sportiv subliiind ca sunt informații neoficiale.„Din…

- Patriarhia Romana a exprimat profundul sau regret pentru victimele incendiului care a avut loc marti dimineata in localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, la pensiunea Ferma Dacilor, din judetul Prahova, in urma caruia si au pierdut viata un copil si cinci persoane adulte, dar sunt date disparute si…

- „L-am cunoscut (pe patron, n.red.) cand eram copii (…) Am fost (la Ferma Dacilor , n.red.) in urma cu foarte mulți ani și am avut o rulota in care am stat eu cu baiețelul meu. Va pot spune un lucru care acum ma cutremura, luam in calcul cu fiul meu sa ajungem acolo de sarbatori, in aceasta dimineața…

- Ambasada Israelului in Romania anunta, sambata, pe Pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare” si precizeaza ca se vor lua toate nasurile pentru apararea cetatenilor. ”Ne vom apara”, au transmis oficialii ambasadei. Anunt de ultama ora. Statul Israel se confrunta…