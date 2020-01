Prima reacție din PNL după angajarea răspunderii Guvernului pe alegerea primarilor: 'PSD e îngrozit. Trăim un moment irepetabil' BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Deputatul Ovidiu Raețchi a afirmat, joi, ca PNL trebuie sa conduca un razboi „nemilos” pentru impunerea unor reforme de care PSD e ingrozit, astfel incat social-democrații sa depuna moțiune de cenzura, ceea ce iși dorește PNL pentru declanșarea anticipatelor. „PNL trebuie sa conduca in urmatoarea luna un blitzkrieg nemilos pentru impunerea tuturor reformelor de care PSD e ingrozit. Singurul mod in care PSD ne poate opri este moțiunea de cenzura și declanșarea mecanismului pentru anticipate. Adica ceea ce ne dorim. Traim un moment irepetabil, in care partidul lui… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

