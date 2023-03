A aparut prima reacție din partea FRF, dupa ce UEFA le-a dat „unda verde” maghiarilor sa foloseasca steagul Ungariei Mari, la meciurile de fotbal. Federația Romana de Fotbal a anunțat, prin vocea lui Andrei Vochin, ca miercuri dimineața va fi solicitat un punct oficial de vedere din partea UEFA. Consilierul lui Razvan Burleanu se teme […] The post Prima reacție din partea FRF, dupa ce UEFA le-a dat „unda verde” maghiarilor sa foloseasca steagul Ungariei Mari appeared first on Antena Sport .